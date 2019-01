Un inesperado conflicto se desató entre Fede Bal y Cinthia Fernández que incluso promete llegar a la Justicia. Lejos de reconciliarse, la flamante panelista de Los Ángeles de la Mañana le dedicó una filosa frase cuando, a propósito de la aparición de imágenes del actor a los besos con una joven, le preguntaron si le parecía sexy.

"¡Ay, por favor! Esa camisa y la manito atrás...", lanzó la vedette tras ver las imágenes del chape y negar que tuvo algo con el hijo de Carmen Barbieri. "¿Te parece sexy Fede Bal?", lanzó a quemarropa Ángel de Brito. "No, para nada. Me lo imagino en bolas y me muero, es muy fuerte para la mañana", acotó Cinthia Fernández, terminante.

¡Sin tregua!