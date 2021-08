Cande Tinelli tomó una drástica decisión tras haber sido acusada de incumplir un canje: "No hago más canjes"

En estos últimos días, Candelaria Tinelli fue protagonista de una polémica en las redes. ¿Qué pasó? Una seguidora asegura que incumplió un canje y que se habría quedado con las cosas que le mandó, que la cantante jamás las habría promocionado en Instagram.

Entonces, Cande respondió de manera tajante aclarando que actualmente está enfocada en la salud de su mamá, Soledad Aquino, que está internada hace más de tres meses, y que no tiene tiempo para estos conflictos.

Luego de su fuerte descargo, comunicó a través de sus stories de Instagram una drástica decisión. La hija de Marcelo Tinelli dejará de hacer canjes y explicó por qué.

"A partir de ahora no hago más canjes, espero que entiendan los que me piden que los ayude. Aunque realmente me den ganas, porque deseo que a la gente les vaya bien. No es un momento para aceptar este tipo de cosas”, dijo haciendo hincapié en que para ella los canjes eran una "gran fuente de trabajo".

Antes de despedirse, le habló a la seguidora que le había mandado los productos y le prometió que se los devolvería. "A la persona que dice haber invertido en mí, que no mienta. Que pase por mi casa que le devuelvo la taza, la pantufla y el pijama del tamaño de Lolo que me mandó. O le devuelvo el dinero, no tengo problema... Gracias a todos por entender, me hinché las pelotas", sentenció.

¡Clarito!