La bronca de Viviana Saccone en pleno censo: "Seis censistas pasaron por mi cuadra"

A días de la polémica que se desató cuando Viviana Saccone contó en Twitter el problema que había tenido con sus pintores, volvió a mostrarse indignada en pleno censo.

¿Qué pasó? A la actriz no la censaron. Por eso, cuando vio pasar a una de las personas encargadas de realizar el censo le pidió que por favor lo hiciera.

Sin embargo, el censista la aclaró que no le tocaba su edificio y que no podía hacerlo. Indignada, Viviana describió la situación y también expresó su fastidio por las fallas de la aplicación para hacer el censo digital.

FUERTE DESCARGO DE VIVIANA SACCONE EN PLENO CENSO

Enojada, Viviana Saccone contó: "No me censaron. Seis censistas pasaron por mi cuadra. Yo, desde la ventana, le digo a un censista: '¿Venís a censarme?'. Miró su planilla y me dijo: 'No, no me toca a mí'. '¿Y no podés hacerlo igual?', le pregunté y me respondió que no".

"Seis diálogos iguales a lo largo del día", sentenció en Twitter, enojada.