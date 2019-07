Brad Pitt y Angelina Jolie se pusieron de acuerdo y él cuidará a sus hijos mientras ella filma una película

La separación entre Brad Pitt (55) y Angelina Jolie (44) se produjo hace dos años y medio con un escándalo de proporciones. Pero los días de enfrentamientos parecen haber quedado atrás, ya que los artistas llegaron a un importante acuerdo respecto de sus seis hijos en común: Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) Knox (11) y Vivienne (11).

El pacto consiste en que el galán se encargará del cuidado de los chicos durante el verano, mientras que la actriz se enfocará en su trabajo protagónico en la película Those Who Wish Me Dead, en México.

Según reportaron medios de Hollywood, desde el entorno de Brad Pitt comentaron que "él está muy entusiasmado con esta noticia, porque será la primera vez que pueda pasar tanto tiempo con sus hijos desde la separación".