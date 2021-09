Aníbal Pachano criticó sin filtros a Pablo Echarri: "No es un artista, es un patotero"

Muy picante, Aníbal Pachano criticó a Pablo Echarri, al frente de SAGAI, por las políticas y condiciones que impone la asociación civil de actores y bailarines a la hora de cobrar derechos de imagen o contenido.

Muy picante, fulminó a Echarri, que lidera la asociación, por su ideología política y hasta lo tildó de "patotero".

"Me llama la atención la obsecuencia de algunos de los sectores de artistas y la falta de reacción frente a esto... ¿A quién le podemos reclamar algo si son todos K? ¿A dónde vamos a ir? ¿A SAGAI que es el monumento al K? El único que tiene trabajo es Pablo Echarri que está en teatro. Es un patotero", dijo en declaraciones publicadas por PrimiciasYa.

Más sobre este tema Pablo Echarri recordó cómo fue la charla que mantuvo con el secuestrador de su papá en el 2002: “Me pidieron un millón de dólares”

Muy picante, dejó bien en claro que a Pablo no lo considera un artista y explicó por qué.

"No es un artista y, como a mí no me considera artista, yo tampoco lo considero a él. No sé quién se cree que es. Que ellos tengan confianza en el gobierno bien, pero que no se lleven la plata que no nos pagan a los bailarines en SAGAI que no tenemos derecho a la imagen. A mí no me pagaron nunca. Por acá no es. No se puede producir un espectáculo", sumó, mega picante.

Y se despidió tildándolo de mentiroso.

Más sobre este tema Pampita piropeó a Pablo Echarri por su recordado look de pelo largo: "Era muy sexy"

"Son una mentira. No defienden a todos. Se quedan en el guetto y si va a ser así, no me interesa participar de nada", sentenció, muy filoso.