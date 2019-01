El testimonio que Macarena Vega brindó en Los Ángeles de la Mañana respecto del infierno que vivió junto a Rodrigo Romero, a quien denunció por violencia de género ante la Justicia en Córdoba indignó a Ángel de Brito. “Hacía mucho tiempo que yo no escuchaba un relato tan crudo de violencia. Fue muy fuerte”, afirmó De Brito consternado este miércoles.

El martes Macarena había revelado una cruenta anécdota vivida hace cinco años con el padre de Ryan (5) y Romeo (1): "Una noche estaba trabajando, discutimos por teléfono, me fue a buscar en auto y me llevó al costado de una ruta, donde me ató a un árbol y me dejó ahí. En ese tiempo vivíamos con mi suegra y mi nene tenía dos meses. Me pude desatar del árbol sola, y salí caminando, cuando vi que pegó la vuelta. Entonces, me llevó en el auto hasta la casa, me llevó al patio y me amenazó con un arma. Me disparó, pero no salió la bala”.

Instantes más tarde, el conductor concluyó lapidario contra el ex de Jimena Barón: “Él no hizo declaraciones públicas, por ahora, pero varios usuarios de las redes sociales encontraron mensajes de él apoyando a víctimas de violencia… Entonces, es un hipócrita con todo lo que apoyaba con el #MiráCómoNosPonemos”.

En cuanto al perfil de Instagram al que hizo referencia Ángel de Brito, Rodrigo Romero decidió hacerlo privado.