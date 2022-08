Agustina Cherri explicó por qué tardó en contar la noticia de su embarazo: "Estaba un poco asustada"

Agustina Cherri, mamá de Muna y Milo con Gastón Pauls, y de Alba con su novio, Tomás Vera, anunció que está embarazada por cuarta vez.

Luego de haberse mostrado súper feliz por su segundo bebé en camino con su pareja, explicó por qué tardó en dar públicamente la noticia.

A la actriz le preguntaron tantas veces por qué decidió esperar casi al cuarto mes para hablar públicamente de su bebé en camino, que se filmó contando el motivo.

POR QUÉ AGUSTINA CHERRI ESPERÓ PARA CONFIRMAR PÚBICAMENTE SU CUARTO EMBARAZO

"Es mi cuarto bebé y tengo 39 años, entonces estaba un poco asustada... Tenía un montón de inquietudes y quise ser precavida, esperar el tiempo adecuado, hacerme los estudios para saber que estaba todo bien, todo encaminado y que la salud del bebé venía bien".

"Paula Chaves me escuchó, me tranquilizó y me asesoró. Me recomendó un estudio, que se hace en la semana 10 de embarazo, que no es para nada invasivo porque te sacan sangre y a partir de ahí, chequean que todo esté bien".

"Con los embarazos anteriores no había sentido la necesidad, pero esta vez lo hice porque me tranquilizó, que es lo más importante", contó Agus en Instagram, feliz por su cuarto embarazo.