Con la llegada de los días más cálidos, las recetas frescas y frutales comienzan a ganar protagonismo. Entre las opciones para acompañar la merienda o preparar un postre especial, la tarta primaveral de Jimena Monteverde se destaca por su combinación de sabores y su presentación llena de color.

La reconocida cocinera compartió una receta que lleva una base de masa dulce, dulce de leche repostero, crema chantilly, duraznos y frutillas. El resultado es una tarta que combina diferentes texturas y que puede prepararse en casa sin demasiadas complicaciones.

Una de las ventajas de esta preparación es su versatilidad. La masa puede utilizarse como base para otras tartas dulces, mientras que las frutas pueden adaptarse a los gustos de cada persona y a los productos disponibles durante la temporada.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa 100 gramos de manteca.

gramos de manteca. 100 gramos de azúcar.

gramos de azúcar. Un huevo.

huevo. Ralladura de naranja, a gusto.

Esencia de vainilla, a gusto.

250 gramos de harina 0000.

gramos de harina 0000. Una cucharadita de polvo para hornear. Para el relleno y la decoracion 250 gramos de dulce de leche repostero.

gramos de dulce de leche repostero. 300 gramos de crema chantilly.

gramos de crema chantilly. Una lata de duraznos.

lata de duraznos. 200 gramos de frutillas.

gramos de frutillas. Merengue seco, a gusto.

Una cucharada de azúcar para preparar la crema.

cucharada de azúcar para preparar la crema. Un chorrito de esencia de vainilla.

Procedimiento para preparar la tarta primaveral de Jimena Monteverde

Preparar la masa: colocar en un bowl la manteca, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Batir hasta obtener una preparación cremosa. Incorporar el huevo: agregarlo a la mezcla y revolver hasta integrar todos los ingredientes. Agregar los secos: sumar la harina 0000 y el polvo para hornear. Mezclar hasta formar una masa homogénea. Estirar y hornear: estirar la masa bien finita, colocarla en un molde para tarta y llevar al horno hasta que esté dorada. Retirar y dejar enfriar. Preparar la crema chantilly : colocar la crema en un bowl junto con una cucharada de azúcar y un chorrito de esencia de vainilla. Batir hasta conseguir una consistencia firme. Agregar el dulce de leche: una vez que la masa esté completamente fría, cubrir toda la base con una capa de dulce de leche repostero. Incorporar la crema: distribuir la crema chantilly sobre el dulce de leche de manera uniforme. Decorar con las frutas: cortar los duraznos y las frutillas y acomodarlos sobre la crema. Dar el toque final: agregar merengue seco a gusto para aportar una textura crocante y completar la decoración.

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