El asado no siempre tiene que cocinarse al fuego directo para quedar espectacular: horneado lento, con vino, cebolla morada, ajo, puerro y apio, logra un sabor profundo y una carne tan tierna que se deshilacha sola.
En esta versión, una tira de asado ancha se cocina tapada en el horno a 170 °C, primero cubierta para cocinarse con jugos y luego destapada para dorarse. La carne se convierte en la base perfecta para un sándwich inolvidable: lo colocás sobre pan de campo o francés y lo coronás con chimichurri.
Ingredientes para sándwich de asado al horno
- Una tira de asado ancha.
- 2 cebollas moradas.
- Una cabeza de ajo.
- 2 varas de apio.
- 2 varas de puerro.
- ½ botella de vino malbec.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Chimichurri.
- Pan de campo o francés.
Procedimiento
- En una bandeja de horno con paredes altas, disponer el asado de tira con los huesos para abajo junto con la cebollas cortadas en cuartos, los dientes de ajo aplastados, y las varas de apio y puerro cortadas al medio.
- Agregar el vino y condimentar con sal y pimienta.
- Cerrar la bandeja con papel aluminio y cocinar a 170° durante 3 horas.
- A mitad de cocción, sacar el papel para que dore la carne.
- El asado está hecho cuando los huesos se salgan de la carne.
- Armar los sandwichs con el pan de campo o francés y condimenta con chimichurri.
