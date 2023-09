Este miércoles 20 de septiembre a las 22, Almost Paradise estrena su segunda temporada de diez episodios que llegan a Latinoamérica a través de Universal TV.

Esta nueva etapa de la serie cuenta nuevamente con el protagónico de Christian Kane como Alex Walker, el ex agente de la DEA que sigue viviendo intensas situaciones junto a sus amigos de la policía local filipina Kai Mendoza (Samantha Richelle) y Ernesto Alamares (Arte Acuña).

En Almost paradise Walker llega a una isla de Filipinas por razones médicas, ya que fue obligado a dejar atrás su pasado en la fuerza y jubilarse anticipadamente en ese supuesto paraíso en el que su pasado no lo deja respirar tranquilo.

A pesar de hacer sus mejores esfuerzos por comenzar una nueva vida Alez se topa con un mundo de personas peligrosas y situaciones mortales, que le recordarán a su antigua profesión.

LLEGA LA SEGUNDA TEMPORADA DE ALMOST PARADISE

Pero donde cualquier persona trataría de evitar esos riesgos, Alex disfruta de vivir al límite pese a la fragilidad de su salud, aunque muchas de esas afecciones eran consecuencia directa de su mente, tal como quedó demostrado en el final de la primera temporada.

En esta nueva entrega, Alex buscará el equilibrio mental y darle curso a su recuperación, mientras le empieza a tomar el gusto a la adicción por el juego y decide buscar compañía a través de métodos convencionales.

Pese a múltiples intentos, la tecnología no es lo suyo y así lo deja claro Christian Kane hablando de a quien le toca interpretar: “Alex es tan de la vieja escuela que, si no conoció a alguien en un bar, definitivamente no sucederá. Apenas sabe usar un teléfono celular, pese a la prescripción médica que lo obliga a utilizar aplicaciones de citas para su salud”.

En este sentido, ingresa en escena la actriz Lisa Brenner que traerá de vuelta a un viejo amor del protagonista que irrumpirá en el día a día del ex agente de una manera que lo dejará absolutamente anonadado.

