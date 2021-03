La Semana Santa se palpita en History 2 con Buscando a Dios y varias producciones especiales

Para esta Semana Santa, la señal History 2 anunció el estreno para toda Latinoamérica de la serie documental Buscando a Dios presentada y dirigida por Jorge Said y que se podrá ver el 3 de abril a las 23. En simultáneo, el canal también emitirá contenido especial integrado por miniseries y telefilms relacionados a la fecha religiosa.

Buscando a Dios es un registro en primera persona que exhibe el aventurado desafío de Jorge Said alrededor del mundo siguiendo la ruta de las más grandes y masivas peregrinaciones religiosas de nuestro planeta, un recorrido a través de los más grandes movimientos espirituales y religiones del mundo en un momento de gran crisis existencial para el futuro de nuestra civilización. Durante 10 meses, Said recorrió diferentes países acompañado de su cámara de video y llevó a cabo un viaje exigente, maratónico e incierto a las raíces de la búsqueda espiritual de la humanidad. Esto se tradujo en introducirse en áreas peligrosas y conflictivos, en culturas como las de Irak, Irán, China, India, Japón y Medio Oriente para registrar el fervor religioso de millones de seres humanos que buscan en la divinidad respuesta y sentido a sus vidas.

“Buscando a Dios fue el proyecto más ambicioso, el más difícil, el más elusivo de mi vida. Intentar plasmar en un formato televisivo un cuerpo doctrinario de miles de años que son los cimientos de nuestra civilización parecía una idea imposible y aún hoy lo es”, dice Jorge Said. "Más allá de las enormes diferencias culturales que existen, todas las religiones tienen un denominador común, que es está búsqueda de la compasión, de la ayuda a los seres humanos que sufren. Si todos nosotros entendiéramos más a otras culturas, a otras civilizaciones, muchos de los conflictos y de las cosas que estamos viviendo, no existirían ", añade Said.

La serie, de 10 episodios de duración, muestra un recorrido inédito y de tremendo impacto por las grandes peregrinaciones religiosas del mundo, las más masivas, las más impresionantes, las más fervorosas para adentrarnos en el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo, el sijismo, el taoísmo, el sintoísmo y el hinduismo, entre otras. Un registro en primera persona, a través de los más grandes movimientos espirituales y religiones del mundo en un momento de gran crisis existencial para el futuro de nuestra civilización. Una serie de alto riesgo, grabada en algunas de las áreas más peligrosas del mundo para el periodismo y donde las filmaciones son sujetas a un férreo control.

“Una niña nepalesa me dijo: ‘todas las religiones son iguales, ¿por qué tú sigues buscando lo que hay en el budismo, el hinduismo, el cristianismo?’. Para mi ese encuentro fue algo absolutamente grandioso. ¡Cómo una niña de 15 años tenía más claro que nosotros que todas las religiones tienen aspectos que las unen en la búsqueda de respuestas a lo desconocido!”, contó Said.

Además de esta fascinante producción latinoamericana que llegará a todos los hogares de América Latina en simultáneot, History 2 emitirá otras destacadas producciones como parte del especial de Semana Santa que la señal preparó especialmente para la ocasión y que incluye la miniserie documental Yo Conocí a Jesús, la serie Las Reglas de la Biblia y las producciones Fuera de la Biblia, El Código Jesús y El Santo Grial en América.