Sebastián Wainraich vuelve a Netflix con Casi Feliz, temporada 2: cuándo y a qué hora se estrena

Sebastián Wainraich regresa a la pantalla chica del streaming con la segunda temporada de "Casi feliz", que desembarcará este miércoles 13 de abril en Netflix con una continuación de este relato semiautobiográfico que, en esta oportunidad, lo llevará a lidiar con nuevas situaciones personales y profesionales que lo incomodan. regresa a la pantalla chica del streaming con la segunda temporada de, que desembarcará este miércoles 13 de abril encon una continuación de este relato semiautobiográfico que, en esta oportunidad, lo llevará a lidiar con nuevas situaciones personales y profesionales que lo incomodan.

"Todo es bastante honesto y transparente, no es una cuestión de rebeldía, de decir 'hago lo que quiero y no me importa nada', sino porque esta es simplemente la historia que quiero contar", aseguró en diálogo con Télam quien estuvo históricamente al frente del ciclo "Metro y Medio" y desde el año pasado encabeza el staff de "Vuelta y media", por Urbana Play FM.

Para esta segunda entrega de ocho episodios, la tira a cargo del realizador Hernán Guerschuny y creada por Wainraich retoma los hechos vistos en la primera temporada, cuando el inseguro y neurótico protagonista de la trama, descubre que su expareja, Pilar (Natalie Pérez), está embarazada del aclamado escritor e intelectual Jesús Rocha (Rafael Ferro), con quien mantuvo un fugaz affaire.

Sin saber cómo manejar su mezcla de sorpresa, nostalgia por el pasado y su permanente pero -no tan- sepultado enamoramiento por ella, Sebastián intentará sostener sus espacios familiares y su necesidad de seguir adelante con su vida personal sin desubicarse ni causar malestares.

Es que la realidad parece ir más rápido que su propia cabeza, y la lucha entre lo "viejo" y lo "nuevo", las presiones de las redes sociales, los cambios en su trabajo -con la llegada de una nueva directora, interpretada por Carla Peterson- y la manifestación de lo existencial a través de la relación con sus padres y su hermano, le suelen ganar de mano y lo sobrepasan en un mundo que le exige seguir adelante aún cuando no todo está resuelto en su interior.

Esta segunda entrega llega luego de que la primera irrumpiera casi a principios de la pandemia de coronavirus, levantando un gran éxito entre el público local, que recibió muy bien el humor inspirado en los clásicos del stand-up estadounidense y la mirada irónica y cínica que propone "Casi feliz".

Su buen pasar por Netflix fue el pie necesario para darle luz verde a esta nueva tanda de episodios, producidos en un marco todavía algo golpeado por las consecuencias que tuvo el parate del Covid-19 en la industria audiovisual, que encontró un motivo para reconstruirse en el interés de las plataformas de streaming en apostar por contenidos de firma nacional.

