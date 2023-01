Argentina, 1985 en la alfombra roja de los Oscar 2023: hora y cómo ver en vivo por TV

E! Entertainment transmitirá en vivo para toda Latinoamérica la alfombra roja de los Premios Oscars 2023 de la mano de sus expertos. La fecha es el domingo 12 de marzo, desde la histórica sede del Dolby Theater de Los Ángeles.

CÓMO Y A QUÉ HORA VER EN VIVO LA ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS OSCARS 2023

• Domingo 12 de marzo de 2023

• Live From E! Oscars 2023 a partir de las 3PM MEX, 4PM ANDES, 6PM ARG/BRA.

• Por E! Entertainment

LOS NOMINADOS AL OSCAR 2023

En los principalaes rubros de los premios que otorga la Academia de Hollywood, se encuentran los siguientes:

Mejor película

'All Quiet on the Western Front', 'Avatar: el sentido del agua', 'The Banshees of Inisherin', 'Elvis', 'Everything Everywhere all at Once', 'The Fabelmans', 'Tár', 'Top Gun: Maverick', 'Triangle of Sadness' y 'Women Talking'.

Mejor película internacional

'All Quiet on the Western Front', 'Argentina, 1985', 'Close', 'Eo' y 'The Quiet Girl'.

Mejor dirección

Martin McDonagh, Daniel Wkan y Daniel Scheinert, Steven Spielberg, Todd Field y Ruben Östund.

Mejor actriz

Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams y Michelle Yeoh.

Mejor actor

Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal y Bill Nighy.

Mejor actriz de reparto

Angela Basset, Hong Chau, Kerry Condon, Jamie Lee Curtins y Stephanie Hsu.

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson, Brian Tyree Henry, Judd Hirsch, Barry Keoghan y Ke Huy Quan.