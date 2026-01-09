Volver de las vacaciones y abrir la heladera puede ser una lotería. ¿Se cortó la luz? ¿Se arruinó la comida? Paulina Cocina, la referente de los tips prácticos y sin vueltas, compartió un truco que puede marcar la diferencia y evitarte un disgusto: la moneda en el freezer.

Cómo funciona el truco de la moneda en el freezer

El método es tan sencillo que sorprende. Solo necesitás un recipiente, agua y una moneda. Llenás el pote con agua, lo ponés en el freezer y, cuando el hielo está sólido, apoyás la moneda arriba.

¿Para qué sirve? Cuando volvés de las vacaciones —o después de un corte de luz—, la posición de la moneda te cuenta todo lo que pasó en tu freezer mientras no estabas.

Si la moneda sigue arriba del hielo, el frío se mantuvo y los alimentos están seguros.

Si la moneda bajó al medio o al fondo, hubo un corte de luz largo: el hielo se derritió y volvió a congelarse. Eso significa que la cadena de frío se rompió y la comida puede estar en mal estado.

Por qué es clave este tip cuando te vas de viaje

Cuando te vas varios días, nunca sabés si hubo cortes de luz en tu casa. El freezer puede apagarse, los alimentos descongelarse y volver a congelarse sin que nadie lo note. Y eso, aunque no siempre se vea a simple vista, puede ser un problema.

Con este truco, en segundos sabés si la cadena de frío se mantuvo o no. Es una señal clara, visual y confiable que te evita dudas, malos olores… y posibles intoxicaciones.

Un clásico de la cocina real: simple y efectivo

Este tipo de consejos son los que hicieron de Paulina Cocina una referente: tips pensados para la vida cotidiana, fáciles de aplicar y sin complicaciones. Nada de recetas imposibles ni trucos rebuscados. Cosas simples que funcionan.

De hecho, muchos confiesan que ya tienen siempre un potecito con agua y una moneda en el freezer, incluso cuando no se van de vacaciones. Porque nunca se sabe cuándo puede fallar la luz.

Un pequeño hábito que puede evitarte un gran problema

Guardar este tip puede ser tan importante como cerrar el gas o desenchufar electrodomésticos antes de salir. No ocupa espacio, no cuesta nada y puede darte tranquilidad cuando volvés.

Así que antes de irte, acordate: agua, freezer… y una moneda. A veces, los mejores trucos de cocina no están en la olla, sino en los pequeños gestos de todos los días.